الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعترف بالفشل أمام السترات الصفراء

اعترف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بفشله في السيطرة على أزمة مظاهرات السترات الصفراء، التي تعصف بفرنسا منذ أواخر العام الماضي، والتي جاءت؛ اعتراضًا على غلاء الأسعار والأوضاع المعيشية.

ونقلت صحيفة "غارديان" البريطانية عن ماكرون قوله، أمس الاثنين: "هناك انهيارًا واضحًا في نظام العدالة الاجتماعية داخل المجتمع الفرنسي، يجب أن يكفل للجميع الحق في الحصول على عدالة اجتماعية ومساواة".

وأضاف ماكرون: "يمكننا أن ننجز الكثير إذا قللنا الأنفاق، وأنفقنا الأموال في الأماكن الصحيحة".

وكانت صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" قد نقلت عن مصادر رئاسية بقصر الإليزيه، قولها: إن ماكرون يدرس سعيًا للخروج من أزمة السترات الصفراء، إمكانية تنظيم استفتاء.

وقالت المصادر: "يسعى ماكرون لاستمالة الرأي العام بعد التحركات الاحتجاجية والتظاهرات، إنه يميل إلى الدعوة لاستفتاء في 26 مايو بالتزامن مع الانتخابات الأوروبية؛ للخروج من أزمة السترات الصفراء".