السيسي يحذر المصريين من خطر الشائعات

وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، رسالة إلى مروجي الشائعات وحذر من خطورتها على المجتمع المصري. وأشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية المولد النبوي الشريف، إلى خطورة الشائعات على المجتمع المصري، قائلا: "يتعين علينا الالتفات إلى خطورة بث الشائعات، فهي جريمة ضد أمن المجتمع، وصاحبها آثم في حق نفسه ودينه ومجتمعه، ويتعين علينا جميعًا الانتباه إلى ضعفاء النفوس، بهدف الهدم والافساد الذين لا يسعون إلى النقد البناء بهدف التعمير والإصلاح". وأضاف الرئيس المصري: "أثق في الله وتوفيقه لمصر وشعبها في بناء جمهوريتنا الجديدة، حيث نتمنى توفير حياة كريمة لشعبنا". وتابع السيسي، أن من أهم الدروس المستلهمة من سيرة النبي هو بذل كل الجهود والعمل والإنتاج بتفان وإخلاص.