الخارجية الأميركية تؤكد أن نووي كوريا الشمالية أولوية قصوى للولايات المتحدة
آخر تحديث GMT02:39:02
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

الخارجية الأميركية تؤكد أن "نووي" كوريا الشمالية أولوية قصوى للولايات المتحدة

العرب اليوم -

العرب اليوم - الخارجية الأميركية تؤكد أن "نووي" كوريا الشمالية أولوية قصوى للولايات المتحدة

وزارة الخارجية الأميركية
واشنطن - العرب اليوم

قالت وزارة الخارجية الأميركية يوم الجمعة إن برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية الباليستية تمثل أولوية قصوى بالنسبة لواشنطن التي لا تزال ملتزمة بنزع السلاح النووي.وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن كوريا الشمالية واصلت تطوير برامجها النووية والصاروخية في السنوات الأخيرة، "مما يجعلها أولوية قصوى للولايات المتحدة بينما نتعامل مع شركائنا وحلفائنا".

وأفادت إدارة بايدن بأنها تجري تقييما لسياسات كوريا الشمالية من خلال التعاون مع حلفائها، وخاصة كوريا الجنوبية واليابان.ووفقا لتقرير سري للأمم المتحدة اطلعت عليه "رويترز"، حافظت كوريا الشمالية على برامجها النووية والباليستية ووسعتها في عام 2020، في انتهاك للعقوبات الدولية.وخلال حملته الانتخابية، وصف جو بايدن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بأنه "سفاح" وقال إنه لن يقابله إلا "إذا وافق على تقليص قدرته النووية".

 

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الخارجية الأميركية تؤكد أن نووي كوريا الشمالية أولوية قصوى للولايات المتحدة الخارجية الأميركية تؤكد أن نووي كوريا الشمالية أولوية قصوى للولايات المتحدة



أخبار ذات صلة

GMT 01:30 2021 السبت ,13 شباط / فبراير

العثور على جثث مقطعة في 18 حقيبة بلاستيكية في المكسيك
العرب اليوم - العثور على جثث مقطعة في 18 حقيبة بلاستيكية في المكسيك

GMT 01:25 2021 السبت ,13 شباط / فبراير

أميركا تنشئ قاعدة جوية في عمق المحيط الهادئ
العرب اليوم - أميركا تنشئ قاعدة جوية في عمق المحيط الهادئ

GMT 00:14 2021 السبت ,13 شباط / فبراير

انتخاب البريطاني كريم خان رئيسا للادعاء في المحكمة الجنائية الدولية
العرب اليوم - انتخاب البريطاني كريم خان رئيسا للادعاء في المحكمة الجنائية الدولية

GMT 00:12 2021 السبت ,13 شباط / فبراير

انقطاع الهاتف والإنترنت في كوبا لمدة 90 دقيقة
العرب اليوم - انقطاع الهاتف والإنترنت في كوبا لمدة 90 دقيقة

GMT 00:10 2021 السبت ,13 شباط / فبراير

سيناتور روسي يعلق على "خريطة النفوذ التركي"
العرب اليوم - سيناتور روسي يعلق على "خريطة النفوذ التركي"

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

إطلالة مميزة لسيرين عبد النور في الحلقة الأخيرة من "إنت مين"

بيروت - العرب اليوم

على مدى حلقات برنامج "أنت مين the masked singer" خطفت إطلالة سيرين عبد النور الأنظار بأناقتها وأبهرتنا في كل أسبوع، وفي حلقة الختام جاء تتويج إطلالة سيرين عبد النور بفستان ساحر حمل توقيع المصمم زهير مراد.فماذا في تفاصيل إطلالة سيرين عبد النور في الحلقة الأخيرة من برنامج "أنت مين the masked singer"، كما سنجول على كل إطلالات سيرين عبد النور في البرنامج.الفستان من مجموعة مجموعة Pre-Fall 2020 وقد تميّز بالشق الجانبي والقصة الـ v neckفي حلقة الختام، تألقت النجمة سيرين عبد النور بفستان طويل باللون الأزرق الميتاليكي من تصميم زهير مراد من مجموعة Pre-Fall 2020، ويصل سعر إطلالة سيرين عبد النور إلى 6225 دولاراً. وقد وقّع المصمم أكثر من إطلالة لها في الموسم الأول من البرنامج. تميّزت إطلالة سيرين عبد النور الأنيقة، بفستان من دون أكمام، تميّز بالفتحة الجانبية ...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 04:22 2021 الخميس ,11 شباط / فبراير

تنسيق إطلالات راقية باللون البيج مستوحاة من عروض أزياء ربيع 2021
العرب اليوم - تنسيق إطلالات راقية باللون البيج مستوحاة من عروض أزياء ربيع 2021

GMT 03:28 2021 الجمعة ,12 شباط / فبراير

"واحة العين" تحصد جائزة كبرى بين متنزهات العالم
العرب اليوم - "واحة العين" تحصد جائزة كبرى بين متنزهات العالم

GMT 10:41 2021 الجمعة ,12 شباط / فبراير

تصاميم أجمل كوشات أعراس مستوحاة من حفلات زفاف عربية
العرب اليوم - تصاميم أجمل كوشات أعراس مستوحاة من حفلات زفاف عربية

GMT 02:14 2021 الجمعة ,12 شباط / فبراير

كيربي يؤكد أن إيران تعد عامل "عدم استقرار" في المنطقة
العرب اليوم - كيربي يؤكد أن إيران تعد عامل "عدم استقرار" في المنطقة

GMT 04:01 2021 الجمعة ,12 شباط / فبراير

طوني خليفة يؤكد أن قاتل كنجو حاول استغلال الإعلام اللبناني
العرب اليوم - طوني خليفة يؤكد أن قاتل كنجو حاول استغلال الإعلام اللبناني

GMT 04:57 2021 الأربعاء ,10 شباط / فبراير

أفكار تنسيق موضة البدلات البيضاء لإطلالات كلاسيكية وأنيقة في ربيع 2021
العرب اليوم - أفكار تنسيق موضة البدلات البيضاء لإطلالات كلاسيكية وأنيقة في ربيع 2021

GMT 05:29 2021 الخميس ,11 شباط / فبراير

إقبال كبير على دبي سفاري بارك وخيارات عدة تنتظر الزوار
العرب اليوم - إقبال كبير على دبي سفاري بارك وخيارات عدة تنتظر الزوار

GMT 07:23 2021 الجمعة ,12 شباط / فبراير

ورق جدران تعرف على صناعته وتركيبه وأهم استخداماته
العرب اليوم - ورق جدران تعرف على صناعته وتركيبه وأهم استخداماته

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 23:46 2021 الأحد ,07 شباط / فبراير

إيلون ماسك يعبر عن أسفه بشأن انفجار نموذج مركبة المريخ بسبب أخطاء المحرك
العرب اليوم - إيلون ماسك يعبر عن أسفه بشأن انفجار نموذج مركبة المريخ بسبب أخطاء المحرك

GMT 23:58 2021 الأحد ,07 شباط / فبراير

جوجل تسير على خطى أبل وتستعد لطرح ميزة مكافحة التتبع على أندرويد
العرب اليوم - جوجل تسير على خطى أبل وتستعد لطرح ميزة مكافحة التتبع على أندرويد

GMT 23:53 2021 الأحد ,07 شباط / فبراير

مايكروسوفت تلغي تثبيت متصفح Edge القديم من أجهزة ويندوز في 13 أبريل
العرب اليوم - مايكروسوفت تلغي تثبيت متصفح Edge القديم من أجهزة ويندوز في 13 أبريل

GMT 23:42 2021 الأحد ,07 شباط / فبراير

ناسا تكشف عن خريطة أشجار القمر على الأرض
العرب اليوم - ناسا تكشف عن خريطة أشجار القمر على الأرض

GMT 23:38 2021 الأحد ,07 شباط / فبراير

أبل تطور كابل شحن غير قابل للتلف
العرب اليوم - أبل تطور كابل شحن غير قابل للتلف

GMT 03:18 2021 الإثنين ,08 شباط / فبراير

تعرف على أفضل السيارات الهجينة الموفرة في الوقود 2021
العرب اليوم - تعرف على أفضل السيارات الهجينة الموفرة في الوقود 2021

GMT 04:24 2021 الإثنين ,08 شباط / فبراير

الكاظمي يدعو إلى استثمار ارتفاع أسعار النفط لدعم الإصلاح الاقتصادي
العرب اليوم - الكاظمي يدعو إلى استثمار ارتفاع أسعار النفط لدعم الإصلاح الاقتصادي

GMT 02:42 2021 الإثنين ,08 شباط / فبراير

6 معالم سياحية في برايتون ننصح بزيارتها في 2021
العرب اليوم - 6 معالم سياحية في برايتون ننصح بزيارتها في 2021

GMT 09:58 2021 السبت ,23 كانون الثاني / يناير

صور مسربة تكشف أحدث هواتف " سامسونج " ومواصفاته المذهلة
العرب اليوم - صور مسربة تكشف أحدث هواتف " سامسونج " ومواصفاته المذهلة

GMT 04:35 2021 السبت ,23 كانون الثاني / يناير

طفل يحيّر العلماء بسؤال بسيط ويثير الجدل في "ناسا"
العرب اليوم - طفل يحيّر العلماء بسؤال بسيط ويثير الجدل في "ناسا"

GMT 20:03 2021 الجمعة ,22 كانون الثاني / يناير

احتمال تأجيل إطلاق وحدة "ناؤوكا" الروسية إلى المحطة الفضائية
العرب اليوم - احتمال تأجيل إطلاق وحدة "ناؤوكا" الروسية إلى المحطة الفضائية

GMT 09:55 2021 السبت ,23 كانون الثاني / يناير

رواد فيس بوك يطالبون بمعرفة سبب تسجيل خروجهم على الشبكة والشركة ترد
العرب اليوم - رواد فيس بوك يطالبون بمعرفة سبب تسجيل خروجهم على الشبكة والشركة ترد

GMT 23:40 2021 الثلاثاء ,02 شباط / فبراير

بيزوس يتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي لـ "أمازون"
العرب اليوم - بيزوس يتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي لـ "أمازون"

GMT 02:49 2021 الأربعاء ,03 شباط / فبراير

جبل "اللوز الساحر"لوحة طبيعية خلابة تكسوها الثلوج
العرب اليوم - جبل "اللوز الساحر"لوحة طبيعية خلابة تكسوها الثلوج

GMT 04:45 2021 السبت ,23 كانون الثاني / يناير

كشف سر ظاهرة البرق المقلوب الغامض الغريبة
العرب اليوم - كشف سر ظاهرة البرق المقلوب الغامض الغريبة

GMT 13:17 2019 الأحد ,01 أيلول / سبتمبر

يحمل إليك هذا اليوم تجدداً وتغييراً مفيدين
العرب اليوم - يحمل إليك هذا اليوم تجدداً وتغييراً مفيدين

GMT 13:53 2019 الإثنين ,08 تموز / يوليو

بوابات فلل خارجية بتصاميم مميزة وعصرية
العرب اليوم - بوابات فلل خارجية بتصاميم مميزة وعصرية

GMT 04:58 2021 السبت ,30 كانون الثاني / يناير

"تسلا" تضيف تصاميم داخلية جديدة إلى سيارتها من نموذج "إس بليد"
العرب اليوم - "تسلا" تضيف تصاميم داخلية جديدة إلى سيارتها من نموذج "إس بليد"
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab