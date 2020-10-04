استقالة الحكومة الأردنية وتكليفها بتصريف الأعمال

قبل الملك عبدالله الثانى، ملك الأردن، السبت، استقالة حكومة الدكتور عمر الرزاز، وكلف الملك الدكتور الرزاز والحكومة بالاستمرار بتصريف الأعمال لحين اختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".