سيناتور أميركي بارز يطالب الشركات التقنية بتفسير سبب إزالة المحتويات وحجب الصفحات

طالب السيناتور الجمهوري روجر ويكر مدراء الشركات التقنية الكبرى مثل "آبل" و"فيسبوك" و"تويتر" وغيرها بتقديم ردود مفصلة بشأن تعليق أو حجب الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.وأشار السيناتور الذي يترأس لجنة شؤون التجارة في مجلس الشيوخ، إلى أنه تم حجب أو تعليق حسابات آلاف المستخدمين المؤيدين للتيار المحافظ على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مؤقت أو نهائي.

كما طرح السيناتور تساؤلات بشأن قرارات الشركات التي أدت إلى وقف عمل موقع "بارلر" للتواصل الاجتماعي مؤقتا.وأضاف أن "الأميركيين يستحقون الشفافية ومحاسبة المسؤولين عما يبدو أنه رقابة منحازة سياسيا وإسكات أصوات المستخدمين والشخصيات الاجتماعية".يذكر أن هناك جدلا واسعا في الأوساط الاجتماعية في الولايات المتحدة وحول العالم بشأن حرية التعبير وسياسات مواقع التواصل الاجتماعي في أعقاب حجب "فيسبوك" و"انستغرام" و"تويتر" وغيرها أو تعليقها صفحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد اقتحام أنصاره للكابيتول في واشنطن مؤخرا.