واشنطن تُعلن مقتل أميركي في أعمال العنف في الضفة الغربية

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس أن إسرائيلياً قُتل، الاثنين، في أعمال عنف وقعت في مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة، يحمل أيضاً الجنسية الأميركية.

وقال برايس: «ندين القتل المروّع لشقيقين إسرائيليين قرب نابلس ولإسرائيلي قرب أريحا تفيد معلوماتنا بأنه مواطن أميركي أيضاً»، وأضاف: «ندين أيضاً العنف العشوائي الواسع النطاق الذي مارسه مستوطنون ضد المدنيين الفلسطينيين عقب عمليات القتل».