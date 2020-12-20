هولندا تعلن حظر السفر إلى المملكة المتحدة بسبب سلالة كورونا الجديدة

أعلنت الحكومة الهولندية، حظر السفر الجوي بين هولندا والمملكة المتحدة، لجميع الرحلات، اعتباراً من الساعة 5 صباحاً ليوم الأحد.

ويأتي هذا القرار بعدما أعلنت الحكومة البرطانية، ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا، تنتشر بشكل أسرع من السلالة الأصلية.