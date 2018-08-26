مصرع 16 شخصًا بحادث سير في بلغاريا



لقي 16 شخصًا مصرعهم وأصيب آخرون بجروح اليوم إثر حادث سير في بلغاريا.

وأكد وزير الداخلية البلغاري فالنتين راديف أن 16 شخصًا لقوا مصرعهم في الحادث، في حين أعلن وزير الصحة كيريل أنانييف عن إصابة 27 آخرين.

وذكرت الشرطة البلغارية أن الحافلة كانت متجهة إلى العاصمة صوفيا عندما اصطدمت بعدد من السيارات قبل أن تنحرف عن مسارها وتسقط قرب مدينة سفوجي.

ولم يعرف بعد سبب الحادث.