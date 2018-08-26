مصرع 16 شخصًا بحادث سير في بلغاريا

لقي 16 شخصًا مصرعهم وأصيب آخرون بجروح اليوم إثر حادث سير في بلغاريا.
وأكد وزير الداخلية البلغاري فالنتين راديف أن 16 شخصًا لقوا مصرعهم في الحادث، في حين أعلن وزير الصحة كيريل أنانييف عن إصابة 27 آخرين.
وذكرت الشرطة البلغارية أن الحافلة كانت متجهة إلى العاصمة صوفيا عندما اصطدمت بعدد من السيارات قبل أن تنحرف عن مسارها وتسقط قرب مدينة سفوجي.
ولم يعرف بعد سبب الحادث.
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ظهرت النجمة الأميركية سارة جيسيكا باركر بإطلالة أنيقة وجذابة، الخميس، في أحد شوارع مدينة نيويورك الأميركية، ولأنها تشتهر بحسها العالي بالموضة والأزياء، خطفت الأنظار لإطلالتها الساحرة، وكانت مرتدية قميصا حريريا مقترنا مع بيجاما من الحرير الأزرق المطابق مع نقشة بيضاء. وأضافت نجمة "Sex And The City" ذات الـ53 عاما لإطلالتها زوجا من الأحذية الفضية ذات كعب عال والذي يتناسق مع إكسسواراتها القليلة والمميزة من عقد فضي حول رقبتها وزوج من الأقراط الماسية، وأكملت مظهرها الأنيق بالمكياج الناعم ولمسة من أحمر الشفاة الوردي، وظلال العيون الداكنة بالإضافة إلى أحمر الخدود الوردية. تشارك باركر في بطولة فيلم "Here And Now" من إخراج فابيان كونستانت، ولن تكتفي بدور التمثيل فقط لكنها تتحدى نفسها وتفاجئ جمهورها بالغناء أيضا، ففي العمل الذي من المنتظر أن يطرح بدور السينما في 9 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل تجسد سارة دور
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