البرازيل تسجل ارتفاع إصابات ووفيات كورونا اليومية

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل عن تسجيل 57152 إصابة، و1437 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية وكانت الوزارة أعلنت يوم الثلاثاء عن تسجيل 51603 إصابات بالفيروس، و1154 وفاة وطبقا لبيانات الصحة، سجلت البرازيل مليونين و859 ألفا، و73 إصابة بالفيروس منذ بدء تفشي الوباء في حين ارتفعت الحصيلة الرسمية للوفيات بمرض "كوفيد-19"، إلى 97256 شخصا وتحتل البرازيل المركز الثاني عالميا، من حيث أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس بعد الولايات المتحدة.

المصدر: "رويترز"