ضبط 40 شخصاً من جنسيات إفريقية في مخبأ لتهريب البشر في ليبيا

أعلنت وزارة الداخلية الليبية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عن ضبط 40 شخصا يحملون جنسيات إفريقية مختلفة داخل إحدى مخابئ تهريب البشر في مدينة صبراتة وأوضحت الوزارة أن مديرية أمن صبراتة نقلتهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية إلى ذلك، أشارت الوزارة إلى انعقاد اجتماع فني لمناقشة تنفيذ برامج دعم وتدريب أوروبية في الحدود الجنوبية، بتعاون مع وزارة الخارجية. وضم الاجتماع رئيس وأعضاء اللجنة المركزية المعنية بمتابعة الدعم الدولي مع "مؤسسة أوروبا للأعمال والاستراتيجيات"، وهي إحدى المؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي.