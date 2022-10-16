إطلاق نار يستهدف القوات الإسرائيلية خلال مواجهات عنيفة على مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس
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إطلاق نار يستهدف القوات الإسرائيلية خلال مواجهات عنيفة على مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس

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العرب اليوم - إطلاق نار يستهدف القوات الإسرائيلية خلال مواجهات عنيفة على مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس

القاهرة - العرب اليوم

 اندلعت مواجهات عنيفة مساء يوم السبت، بين شبان فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في نابلس والخليل بالضفة الغربية. ففي الخليل، اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات إسرائيلية في مخيم العروب شمال الخليل، فيما أصيب عدد من المواطنين بالاختناق خلال المواجهات المتواصلة مع الاحتلال على مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس. وقالت مراسلة إن المواجهات اشتدت عند مدخل بيتا جنوب نابلس، وأن الجنود الإسرائيليين أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز بكثافة. وذكرت أيضا أن إطلاق نار متكرر استهدف القوات الإسرائيلية خلال المواجهات. وأفادت المراسلة بانتشار قناصة إسرائيليين على امتداد الشارع الرئيسي في بلدة حوارة جنوب نابلس. وأعلنت كتائب شهداء الأقصى مسؤوليتها عن استهداف قوة للجيش الإسرائيلي ببلدة بيتا جنوب مدينة نابلس.

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إطلاق نار يستهدف القوات الإسرائيلية خلال مواجهات عنيفة على مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس إطلاق نار يستهدف القوات الإسرائيلية خلال مواجهات عنيفة على مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس



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