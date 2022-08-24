أمواج البحر تمنع بحرية الجيش اللبناني من رفع جثث ضحايا قارب الموت

قام أمس عناصر من سلاح البحرية في الجيش اللبناني بصحبة فريق تقني بإرسال غواصة إلى عمق 450 متراً تحت البحر قرب ميناء طرابلس في محاولة لرفع جثث حوالي 30 ضحية من الذين غرقوا على «قارب الموت» الذي كان ركابه يسعون للهرب من لبنان، وقضوا في الحادث قبل أربعة اشهر. ولم تنجح مساعي الجيش أمس بسبب ما قال إنه ارتفاع أمواج البحر التي منعت إتمام عملية الإنقاذ. وأثار هذا التبرير استغراب كثيرين على مواقع التواصل، وعلق أحدهم أن الغواصة ليست مركباً شراعياً ومهمتها هي الغوص تحت الماء