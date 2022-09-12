قائد الجيش المغربي يصل إسرائيل الثلاثاء في أول زيارة من نوعها

أفادت مراسلتنا في القدس بأن المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية الفاروق بلخير سيصل إلى إسرائيل الثلاثاء في ما يعتبر أول زيارة من نوعها. وأضافت المراسلة أن مراسم رسمية لاستقباله ستجري في مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية. ويوم الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي مشاركة الجيش المغربي في مؤتمر عسكري دولي سيعقد في إسرائيل الأسبوع المقبل. وكان رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي قام بزيرة إلى المغرب في يوليو الماضي وصفها بأنها "فريدة من نوعها"، و"خير دليل على التحول التاريخي في المنطقة".