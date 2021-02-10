وفاة شخصين في تحطم مروحية بالقرب من منتجع كورشفيل الفرنسي

لقي شخصان حتفهما وأصيب 3 آخرون بجروح بليغة جراء تحطم مروحية بالقرب من منتجع كورشفيل الشتوي في جبال الألب الفرنسية.وذكرت سلطات إقليم سافوا شرقي فرنسا، أنها تلقت بلاغا بتحطم المروحية عند الساعة 17:20 بالتوقيت المحلي، يوم الثلاثاء.وتحطمت المروحية في الجبال على ارتفاع 1900 متر، بالقرب من بحيرة روزيير. وتمكن فريق الإغاثة من الوصول إلى المكان بعد نحو 40 دقيقة من الحادث.وتم نقل المصابين الثلاثة إلى المستشفى، وتقدر حالة واحد منهم بالحرجة.