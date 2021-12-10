الجيش اللبناني يطوق منطقة الانفجار في مخيم برج الشمالي ويمنع الخروج والدخول للمنطقة

انفجرت ذخيرة في أحد المراكز الإسلامية الفلسطينية لـ "حركة حماس" في مخيم البرج الشمالي شرق صور جنوب لبنان، حسبما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" مساء اليوم الجمعة. وأفادت الوكالة بأن أصوات انفجارات دوت في مخيم البرج الشمالي للاجئين الفلسطينين شرق مدينة صور. وأشارت الوكالة أن أسباب الانفجار غير معروفة، موضحة أن الجيش يطوق المنطقة ويمنع الدخول والخروج من المخيم. وقد سمعت أصوات التفجيرات في صور والقرى المجاورة، وفق الوكالة.