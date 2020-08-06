أفاد مراسلنا في بغداد فجر الخميس، بأن 3 جنود قتلوا بهجوم شنه عناصر تنظيم "داعش" على وحدتهم في محافظة صلاح الدين شمالي بغداد وذكر مراسلنا أن المعلومات تفيد بتعرض الفوج الثاني لواء المغاوير قيادة عمليات صلاح الدين، لهجوم إرهابي في منطقة مطيبيجة منطقة الشيخ محمد غربي سامراء وأسفر الهجوم عن مقتل ثلاثة جنود وتشن خلايا تابعة لـتنظيم "داعش" بين الحين والآخر هجمات تستهدف القوات الأمنية، آخرها أدى إلى مقتل ضابط كبير في الجيش العراقي.

المصدر: RT