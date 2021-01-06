ترامب يضع بنس أمام اللا معقولقبل الأربعاء الحاسم
آخر تحديث GMT00:58:24
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

ترامب يضع بنس أمام "اللا معقول"قبل الأربعاء الحاسم

العرب اليوم -

العرب اليوم - ترامب يضع بنس أمام "اللا معقول"قبل الأربعاء الحاسم

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
واشنطن - العرب اليوم

زاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ضغوطه لدفع نائبه، مايك بنس، إلى بذل جهود لعكس نتائج الانتخابات الرئاسية خلال اجتماع الكونغرس المقرر، الأربعاء، وإبقائهما في منصبيهما لمدة 4 سنوات أخرى.وأعرب ترامب خلال تجمع انتخابي لدعم مرشحي الحزب الجمهوري في ولاية جورجيا، الاثنين، عن أمله في أن يقوم بنس بـ"شيء ما" لصالح حملة الرئيس الانتخابية، وأتبع ذلك، ظهر الثلاثاء، بالقول في تغريدة على تويتر، إن "نائب الرئيس مخول برفض أصوات أعضاء الهيئة الانتخابية، الذين تم اختيارهم بالاحتيال".لكن دور بنس في المصادقة الرسمية على فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية، في الاجتماع المشترك لمجلسي الكونغرس، رمزي، وهو الإشراف على فرز أصوات الهيئة الانتخابية، التي تم تقديمها من قبل الولايات، في حين أعلنت مجموعة من المشرعين الجمهوريين عزمها الاعتراض، رغم إقرارها بمحدودية قدرتها على تغيير نتائج الانتخابات.

وقد أدرك المؤسسون الأوائل وواضعو الدستور الأميركي أن نائب الرئيس سيكون لديه اهتمام شخصي كبير بمن سيفوز، لذا فإنهم أبقوا دوره رمزيا، إذ سيكون عليه أن يفتح المظاريف المقدمة من كل ولاية ويعلن بصوت واضح عدد الناخبين الذين يذهبون إلى كل مرشح.

ما هي خيارات بنس خلال اجتماع الأربعاء؟

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن ميريديث ماك غي، الخبيرة في الأخلاق والسياسة ومديرة مجموعة "إيشو ون"، أن نائب الرئيس يتمتع بصلاحية واحدة مهمة وهي "إقرار" أصوات كبار الناخبين.يمكن لبنس، بصفته رئيسا لمجلس الشيوخ، "إقرار" الأصوات الانتخابية، لكن امتناعه عن الاعتراف بالأصوات الرسمية سيكون غير قانوني، وسيثير تحديا فوريا من الديمقراطيين في الكونغرس، بدعم قادة جمهوريين في مجلس الشيوخ.ويعارض جمهوريون بارزون، الجهود المبذولة للاعتراض على فوز بايدن، بعدما اعترف زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، بخسارة ترامب في وقت سابق، وطلب من زملائه في الكونغرس عدم الاعتراض على فوز بايدن.وقال السناتور الجمهوري البارز عن ولاية ساوث داكوتا، جون ثون، في تصريحات للصحفيين قبل أيام، إن أي تحديات للأصوات الانتخابية الرسمية "ستنهار فورا"، ما يعني أن الكونغرس، وليس بنس، من يقرر إضفاء الطابع الرسمي على هذه الأصوات.

كما أعرب عضو مجلس الشيوخ عن ولاية يوتا، الجمهوري ميت رومني، عن انزعاجه من الخطوات الرامية لقلب نتيجة الانتخابات. وقال في بيان: "لم أتخيل قط أن أرى مثل هذه الأشياء في أعظم ديمقراطية في العالم. هل طغى الطموح على المبدأ إلى هذه الدرجة؟".وفي حال وجود اعتراضات مشتركة بين أعضاء من مجلسي الشيوخ والنواب، على نتائج الانتخابات، فعند ذلك يتم فض الجلسة المشتركة للكونغرس، على أن يجتمع المجلسان بشكل منفصل، لمدة ساعتين لمناقشة نتائج الانتخابات.بعدها يصوت كل مجلس على قبول النتائج أو رفضها، ومن ثم يجتمعان مرة أخرى في جلسة مشتركة لإعلان النتائج النهائية، التي تشير كل المعطيات الحالية إلى أنها لن تتغير.

أخبار عاجلة
arabstoday
المصدر :

Wakalat | وكالات

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

ترامب يضع بنس أمام اللا معقولقبل الأربعاء الحاسم ترامب يضع بنس أمام اللا معقولقبل الأربعاء الحاسم



أخبار ذات صلة

GMT 00:51 2021 الأربعاء ,06 كانون الثاني / يناير

صدور مذكرات اعتقال بحق 28 عسكريًا تواصلوا مع تنظيم غولن في تركيا
العرب اليوم - صدور مذكرات اعتقال بحق 28 عسكريًا تواصلوا مع تنظيم غولن في تركيا

GMT 00:08 2021 الأربعاء ,06 كانون الثاني / يناير

دونالد ترامب يحظر التعامل مع 8 تطبيقات صينية
العرب اليوم - دونالد ترامب يحظر التعامل مع 8 تطبيقات صينية

GMT 23:43 2021 الثلاثاء ,05 كانون الثاني / يناير

"تيك توك" يشعل انتخابات جورجيا ويعيد الشباب إلى مسرح الأحداث
العرب اليوم - "تيك توك" يشعل انتخابات جورجيا ويعيد الشباب إلى مسرح الأحداث

GMT 23:38 2021 الثلاثاء ,05 كانون الثاني / يناير

عسكري جندته طالبان يقتل 7 جنود في أفغانستان
العرب اليوم - عسكري جندته طالبان يقتل 7 جنود في أفغانستان

GMT 23:32 2021 الثلاثاء ,05 كانون الثاني / يناير

ترامب يغرد عن كلمة سيوجهها لأنصاره تزامنا مع تصويت الكونغرس على نتائج الانتخابات
العرب اليوم - ترامب يغرد عن كلمة سيوجهها لأنصاره تزامنا مع تصويت الكونغرس على نتائج الانتخابات

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 02:51 2021 الثلاثاء ,05 كانون الثاني / يناير

تعرف على أهم عروض الأزياء المُرتقبة في 2021
العرب اليوم - تعرف على أهم عروض الأزياء المُرتقبة في 2021

GMT 10:21 2021 الثلاثاء ,05 كانون الثاني / يناير

"العلا" وجهة السياحة "العالمية" تكتب التاريخ السياسي
العرب اليوم - "العلا" وجهة السياحة "العالمية" تكتب التاريخ السياسي

GMT 02:55 2021 الثلاثاء ,05 كانون الثاني / يناير

أبرز 4 اتجاهات في تصاميم ورق الجدران لعام 2021 تعرف عليها
العرب اليوم - أبرز 4 اتجاهات في تصاميم ورق الجدران لعام 2021 تعرف عليها

GMT 22:38 2021 الثلاثاء ,05 كانون الثاني / يناير

أنور قرقاش يؤكّد أن قمة مجلس التعاون طوت صفحة الأزمة الخليجية
العرب اليوم - أنور قرقاش يؤكّد أن قمة مجلس التعاون طوت صفحة الأزمة الخليجية

GMT 02:46 2021 الثلاثاء ,05 كانون الثاني / يناير

استمرار تأجيل العمل في برنامج هاري للصحة النفسية بالاشتراك مع وينفري
العرب اليوم - استمرار تأجيل العمل في برنامج هاري للصحة النفسية بالاشتراك مع وينفري

GMT 02:48 2021 الإثنين ,04 كانون الثاني / يناير

أحدث موديلات فساتين بيضاء لإطلالات مشرقة مع بداية العام الجديد 2021
العرب اليوم - أحدث موديلات فساتين بيضاء لإطلالات مشرقة مع بداية العام الجديد 2021

GMT 02:38 2021 الثلاثاء ,05 كانون الثاني / يناير

تعرف على أجمل الأماكن السياحية في لفيف أوكرانيا
العرب اليوم - تعرف على أجمل الأماكن السياحية في لفيف أوكرانيا

GMT 02:44 2021 الإثنين ,04 كانون الثاني / يناير

أبرز ما يميز الديكور المنزلي بالطابع المغربي الساحر
العرب اليوم - أبرز ما يميز الديكور المنزلي بالطابع المغربي الساحر

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 01:25 2020 الثلاثاء ,22 كانون الأول / ديسمبر

العالم يشاهد ظاهرة "الاقتران العظيم" بين المشتري وزحل
العرب اليوم - العالم يشاهد ظاهرة "الاقتران العظيم" بين المشتري وزحل

GMT 17:09 2020 الأحد ,27 كانون الأول / ديسمبر

سكودا أوكتافيا A8 موديل 2021 تواجه أزمة في مصر
العرب اليوم - سكودا أوكتافيا A8 موديل 2021 تواجه أزمة في مصر

GMT 03:37 2020 السبت ,26 كانون الأول / ديسمبر

روسيا تدعم الزيادات المتدرجة لإنتاج "أوبك بلس"
العرب اليوم - روسيا تدعم الزيادات المتدرجة لإنتاج "أوبك بلس"

GMT 14:58 2020 السبت ,19 كانون الأول / ديسمبر

أجمل حقائب كلاتش اختارتها النجمات العربيات على السجادة الحمراء
العرب اليوم - أجمل حقائب كلاتش اختارتها النجمات العربيات على السجادة الحمراء

GMT 12:38 2020 السبت ,19 كانون الأول / ديسمبر

إليك افضل ماسكات للبشرة المختلطة للحبوب
العرب اليوم - إليك افضل ماسكات للبشرة المختلطة للحبوب

GMT 12:29 2020 السبت ,19 كانون الأول / ديسمبر

ابرز اسماء عطور نخبة العود لتختاري ما يناسبك
العرب اليوم - ابرز اسماء عطور نخبة العود لتختاري ما يناسبك

GMT 14:39 2020 السبت ,19 كانون الأول / ديسمبر

مجوهرات تليق بالمرأة الخليجية من وحي داليا مبارك
العرب اليوم - مجوهرات تليق بالمرأة الخليجية من وحي داليا مبارك

GMT 14:51 2020 الجمعة ,18 كانون الأول / ديسمبر

شاهد ظل القمر على الأرض من كسوف الشمس الكلي لعام 2020
العرب اليوم - شاهد ظل القمر على الأرض من كسوف الشمس الكلي لعام 2020

GMT 00:34 2020 السبت ,19 كانون الأول / ديسمبر

تسرب جديد للهواء على متن محطة الفضاء الدولية
العرب اليوم - تسرب جديد للهواء على متن محطة الفضاء الدولية

GMT 03:10 2020 الإثنين ,21 كانون الأول / ديسمبر

أحدث صيحات موضة السراويل مخمل خلال شتاء 2021
العرب اليوم - أحدث صيحات موضة السراويل مخمل خلال شتاء 2021

GMT 05:44 2020 الأربعاء ,16 كانون الأول / ديسمبر

اليابان تكشف عن الصورة الأولى لغبار كويكب "ريوغو" للعالم أجمع
العرب اليوم - اليابان تكشف عن الصورة الأولى لغبار كويكب "ريوغو" للعالم أجمع

GMT 06:11 2020 الخميس ,31 كانون الأول / ديسمبر

تعرَّف على 5 من أفضل شواطئ الرمال السوداء في ايسلندا
العرب اليوم - تعرَّف على 5 من أفضل شواطئ الرمال السوداء في ايسلندا

GMT 07:57 2020 الجمعة ,25 كانون الأول / ديسمبر

أبرز النصائح للحصول على قيادة آمنة ومميّزة تعرّفي عليها
العرب اليوم - أبرز النصائح للحصول على قيادة آمنة ومميّزة تعرّفي عليها

GMT 01:04 2021 الجمعة ,01 كانون الثاني / يناير

روبوتات غريبة تحتل الشاشات بفيديو راقص
العرب اليوم - روبوتات غريبة تحتل الشاشات بفيديو راقص

GMT 19:14 2020 الأربعاء ,16 كانون الأول / ديسمبر

أستراليا تقاضي فيس بوك لاستخدام بيانات شخصية بطريقة "مضللة"
العرب اليوم - أستراليا تقاضي فيس بوك لاستخدام بيانات شخصية بطريقة "مضللة"

GMT 05:57 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج العذراء 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
العرب اليوم - حظك اليوم برج العذراء 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

GMT 01:49 2019 الخميس ,24 تشرين الأول / أكتوبر

نصائح وأفكار تُساعدك على اختيار "جبس" غرف النوم "المودرن"
العرب اليوم - نصائح وأفكار تُساعدك على اختيار "جبس" غرف النوم "المودرن"

GMT 11:08 2020 الأحد ,20 كانون الأول / ديسمبر

أحدث صور مكياج وتسريحات شعر جويل ماردينيان
العرب اليوم - أحدث صور مكياج وتسريحات شعر جويل ماردينيان
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab