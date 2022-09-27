محمد بن سلمان وتراس يستعرضان سبل تطوير العلاقات

استعرض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ورئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس، اليوم (الاثنين)، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، ضمن إطار مجلس الشراكة الاستراتيجي. وأعرب الأمير محمد بن سلمان، خلال اتصال هاتفي تلقاه من تراس، عن التعزية لها في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، كما هنأ باعتلاء الملك تشارلز الثالث العرش، وانتخابها رئيسة للوزراء، متمنياً لها التوفيق في مهام عملها، والتطلع للعمل معاً لما فيه مصلحة البلدين والشعبين. بدورها، عبرت رئيسة الوزراء البريطانية عن الشكر والامتنان لولي العهد السعودي لدوره في عملية تبادل الأسرى، التي أسفرت عن إطلاق سراح 5 أسرى بريطانيين.