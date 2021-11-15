وزير الخارجية الإسرائيلي يلتقي المبعوث الأميركي ويؤكد أن إيران لا تريد العودة للاتفاق النووي

التقى وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد بالمبعوث الأميركي الخاص بإيران روب مالي خلال زيارته لإسرائيل في جولة تشمل دولا في المنطقة.ووفقًا لموقع تايمز اوف إسرائيل الإخباري كرر لبيد موقف إسرائيل بأن إيران تحاول ببساطة كسب الوقت من خلال المفاوضات حول برنامجها النووي حتى تصبح مسألة الانضمام إلى الاتفاق النووي لعام 2015 غير واقعية.

وبحسب ما ورد قال وزير الخارجية لمالي إن إيران لا تعتزم العودة فعليًا إلى الصفقة التي انسحبت منها الولايات المتحدة في عام 2018 في عهد الرئيس آنذاك دونالد ترمب.