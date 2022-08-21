تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا 20082022
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تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /20.08.2022/

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العرب اليوم - تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /20.08.2022/

العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
موسكو - العرب اليوم

 تتواصل العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، حيث يستمر الجيش الروسي في ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس.

ميدانيا

    وحدة تابعة للجيش الأوكراني تستسلم لقوات جمهورية دونيتسك (فيديو)
    دونيتسك: قتلى وجرحى جراء تفجير ألغام "البتلة" المحظورة دوليا
    شويغو: العملية الخاصة في أوكرانيا سببها التهديدات غير المقبولة لأمن روسيا
    الدفاع الروسية: تصفية مئات المتطرفين ومرتزقة أمريكيين وتدمير مواقع عسكرية أوكرانية
    وزير الدفاع الروسي: القوات الأوكرانية تستخدم تكتيكات النازيين الألمان في العمليات القتالية
    سقوط طائرة مسيرة على سطح مقر أسطول البحر الأسود في القرم دون تسجيل أضرار

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تداعيات وأصداء العملية العسكرية

    روسيا تحتل المرتبة الثانية من حيث عدد السياح الذين زاروا أنطاليا هذا العام
    المؤرخ الأمريكي نعوم شومسكي يكشف عن الهدف الحقيقي لواشنطن في أوكرانيا
    عمدة لندن يحذر البريطانيين من شتاء دون تدفئة وطعام
    وسائل إعلام: بوتين وشي جين بينغ سيظهران تحديا للغرب في قمة مجموعة العشرين
    اجتماع قريب هو الأول من نوعه بين تركيا والسويد وفنلندا للتفاهم
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    المفكر المصري عبد الحليم قنديل يتحدث عن معركة النهاية في العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا

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تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا 20082022 تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا 20082022



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