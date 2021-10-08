الرئيس التونسى يعفى والى ولاية قابس من منصبه
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الرئيس التونسى يعفى والى ولاية قابس من منصبه

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العرب اليوم - الرئيس التونسى يعفى والى ولاية قابس من منصبه

الرئيس التونسي قيس سعيد
تونس - العرب اليوم

أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمرا رئاسيا، مساء اليوم الخميس، يقضى بإنهاء تكليف، منجى ثامر بمهام وال بولاية قابس، وذكر بيان مقتضب أصدرته رئاسة الجمهورية التونسية، اليوم، أن القرار يبدأ سريانه اعتبارا من غد الجمعة.وفى السياق ذاته، أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أنه لا بد من تطهير جميع المؤسسات فى البلاد تلبية لإرادة الشعب ومحاسبة الضالعين فيها وتطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة ووضع حد للاختيارات والممارسات السابقة ولكل مظاهر الفساد والتلاعب بقوت التونسيين.جاء ذلك خلال استقباله، صالح الصايل، رئيس هيئة السوق المالية، مساء اليوم الخميس، بقصر قرطاج الرئاسي، حيث اطلع على تطور السوق المالية التونسية ونشاط الهيئة، مؤكدًا أن تونس بحاجة إلى سوق مالية تقوم على قواعد واضحة

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الرئيس التونسى يعفى والى ولاية قابس من منصبه الرئيس التونسى يعفى والى ولاية قابس من منصبه



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