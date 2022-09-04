الجيش الإسرائيلي يعتقل حمارا جنوب الخليل

أظهر مقطع فيديو مصور قيام جنود الجيش الإسرائيلي، يوم السبت، باعتقال حمار من تجمع الدقيقة البدوي في مسافر يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية. وأوضح منسق لجان الحماية والصمود في جبال جنوب الخليل فؤاد العمور، أن "جنود الاحتلال اعتقلوا الحمار بحجة اقترابه من موقع لجيش الاحتلال. وأشار إلى قيام الجنود باقتياد الحمار الى جهة مجهولة.