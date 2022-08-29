لافروف يشيد بتاريخ وآفاق العلاقات الروسية الهندية

أشاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مقابلة أجرتها معه قناة "زفيزدا" التلفزيونية بتاريخ، وآفاق علاقات التعاون الروسية الهندية. وأشار وزير الخارجية إلى المستوى الرفيع للعلاقات الروسية الهندية منذ استقلال الهند، وهو ما تؤكده الوثائق الرسمية التي تم توقيعها على أرفع المستويات بين البلدين منذ عقود. وأكد لافروف أن روسيا، مستعدة لتعزيز التعاون مع دول منظمة التعاون الإسلامي.