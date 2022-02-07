الرئيس الأميركي يناقش هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي خطر إيران وميليشياتها في المنطقة
آخر تحديث GMT01:48:27
العرب اليوم -
العرب اليوم -
الرئيسان الأميركي والفرنسي يناقشان الجهود الدبلوماسية لاحتواء الأزمة الأوكرانية الرئيس الأميركي يناقش هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي خطر إيران وميليشياتها في المنطقة أحمد معيتيق يقدم أوراق ترشحه رسميا لرئاسة الوزراء في ليبيا السنغال تفوز ببطولة كأس أمم أفريقيا 2022 للمرة الأولى في تاريخها عقب الفوز على منتخب مصر مرور45 دقيقة من نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 بين مصر والسنغال ومحمد صلاح يهدد مرمى أسود التيرانجا وهجمات سنغالية وصلابة دفاعية مصرية حريق واسع النطاق في شركة للبتروكيماويات في إيران قائد الحرس الثوري الإيراني قاآني يصل إلى بغداد ويجتمع مع قادة ميليشيات الحشد أبو جبل حارس مرمى المنتخب المصري يصد ركلة جزاء اُحتسبت لصالح المنتخب السنغالي في الدقيقة الرابعة في نهائي كأس الأمم الإفريقية ركلة جزاء لصالح المنتخب السنغالي في الدقيقة الرابعة في نهائي كأس الأمم الإفريقية إصابة وزير الدفاع التركي خلوصي أكار بفيروس كورونا
أخر الأخبار
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

الرئيس الأميركي يناقش هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي خطر إيران وميليشياتها في المنطقة

العرب اليوم -

العرب اليوم - الرئيس الأميركي يناقش هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي خطر إيران وميليشياتها في المنطقة

الرئيس الأميركي يناقش هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي خطر إيران وميليشياتها في المنطقة
واشنطن - العرب اليوم

الرئيس الأميركي يناقش هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي خطر إيران وميليشياتها في المنطقة

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الرئيس الأميركي يناقش هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي خطر إيران وميليشياتها في المنطقة الرئيس الأميركي يناقش هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي خطر إيران وميليشياتها في المنطقة



أخبار ذات صلة

GMT 00:38 2022 الإثنين ,07 شباط / فبراير

الرئيسان الأميركي والفرنسي يناقشان الجهود الدبلوماسية لاحتواء الأزمة الأوكرانية
العرب اليوم - الرئيسان الأميركي والفرنسي يناقشان الجهود الدبلوماسية لاحتواء الأزمة الأوكرانية

GMT 00:34 2022 الإثنين ,07 شباط / فبراير

أحمد معيتيق يقدم أوراق ترشحه رسميا لرئاسة الوزراء في ليبيا
العرب اليوم - أحمد معيتيق يقدم أوراق ترشحه رسميا لرئاسة الوزراء في ليبيا

GMT 21:48 2022 الأحد ,06 شباط / فبراير

السنغال تفوز ببطولة كأس أمم أفريقيا 2022 للمرة الأولى في تاريخها عقب الفوز على منتخب مصر
العرب اليوم - السنغال تفوز ببطولة كأس أمم أفريقيا 2022 للمرة الأولى في تاريخها عقب الفوز على منتخب مصر

GMT 19:21 2022 الأحد ,06 شباط / فبراير

حريق واسع النطاق في شركة للبتروكيماويات في إيران
العرب اليوم - حريق واسع النطاق في شركة للبتروكيماويات في إيران

GMT 19:21 2022 الأحد ,06 شباط / فبراير

قائد الحرس الثوري الإيراني قاآني يصل إلى بغداد ويجتمع مع قادة ميليشيات الحشد
العرب اليوم - قائد الحرس الثوري الإيراني قاآني يصل إلى بغداد ويجتمع مع قادة ميليشيات الحشد

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

مايا دياب تتألق بإطلالات جريئة وجذّابة

بيروت - العرب اليوم

تشارك الفنانة اللبنانية مايا دياب متابعيها على حسابها على إنستغرام إطلالات الجديدة بشكل مستمر، وهي من الفنانات اللواتي يتميّزن بخياراتهن الجريئة واللافتة. وفي جولة على أبرز موديلات فساتين مايا دياب التي تألقت بها في مناسبات عدّة، اخترنا لك الإطلالات الآتية. مايا دياب بفستان أوف شولدرز في أحدث إطلالة لها بالفستان، تألقت مايا دياب بقصّة الأوف شولدرز فارتدت فستاناً أسود ميدي مرصّعاً بالكامل بالأحجار الملوّنة، نسّقت معه جوارب مشبّكة وحذاء صندل بكعب عالي مصنوع من الجلد باللون الأسود. مايا دياب بفستان أسود فاخر وفي إطلالة أخرى لها في دبي ارتدت مايا فستاناً مصنوعاً من المخمل الأسود والدانتيل، يتميّز بقصّة الكتفين البارزتين. يأتي الفستان ماكسي وبقصّة حورية البحر وهو شفاف عند الجانبين. أغنت مايا إطلالتها بطقم من المجوهرا...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 12:19 2022 الأحد ,06 شباط / فبراير

نسرين طافش تجذب أنظار الجمهور بإطلالة جذّابة
العرب اليوم - نسرين طافش تجذب أنظار الجمهور بإطلالة جذّابة

GMT 10:08 2022 الأحد ,06 شباط / فبراير

11 وجهة عالمية للاستجمام بعد الشتاء في طقس معتدل
العرب اليوم - 11 وجهة عالمية للاستجمام بعد الشتاء في طقس معتدل

GMT 10:22 2022 الأحد ,06 شباط / فبراير

أفكار متنوعة لتصميم كوشة الأفراح
العرب اليوم - أفكار متنوعة لتصميم كوشة الأفراح

GMT 13:21 2022 الأحد ,06 شباط / فبراير

نفتالي بنيت يؤكد أن المنطقة كلها ستدفع ثمناً باهظاً للاتفاق النووي بشروطه الحالية
العرب اليوم - نفتالي بنيت يؤكد أن المنطقة كلها ستدفع ثمناً باهظاً للاتفاق النووي بشروطه الحالية

GMT 01:13 2022 الإثنين ,07 شباط / فبراير

الأجهزة الأمنية تُلاحق صحافياً تَهكُّم على استقبال الرئيس السوري لممثلين
العرب اليوم - الأجهزة الأمنية تُلاحق صحافياً تَهكُّم على استقبال الرئيس السوري لممثلين

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 20:33 2022 السبت ,05 شباط / فبراير

فيس بوك يحجب صورة الطفل المغربي ريان التي التقطت له بعدما سقط في البئر
العرب اليوم - فيس بوك يحجب صورة الطفل المغربي ريان التي التقطت له بعدما سقط في البئر

GMT 15:02 2020 الأحد ,01 آذار/ مارس

تطرأ مسؤوليات ملحّة ومهمّة تسلّط الأضواء على قدرتك على تحمّل المصاعب
العرب اليوم - تطرأ مسؤوليات ملحّة ومهمّة تسلّط الأضواء على قدرتك على تحمّل المصاعب

GMT 12:53 2019 الأحد ,01 أيلول / سبتمبر

تتحدى من يشكك فيك وتذهب بعيداً في إنجازاتك
العرب اليوم - تتحدى من يشكك فيك وتذهب بعيداً في إنجازاتك

GMT 03:22 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج الدلو 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
العرب اليوم - حظك اليوم برج الدلو 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

GMT 03:12 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج القوس 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
العرب اليوم - حظك اليوم برج القوس 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

GMT 07:14 2019 الأحد ,07 إبريل / نيسان

الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة
العرب اليوم - الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة

GMT 00:21 2014 السبت ,10 أيار / مايو

"الزونا" مرضٌ فايروسي معدي يتّخذ من الأعصاب خطًا له
العرب اليوم - "الزونا" مرضٌ فايروسي معدي يتّخذ من الأعصاب خطًا له

GMT 14:25 2017 الإثنين ,12 حزيران / يونيو

مفعول السحر في فوائد التدليك التي لا يعرفها الكثيرون
العرب اليوم - مفعول السحر في فوائد التدليك التي لا يعرفها الكثيرون

GMT 01:56 2015 الجمعة ,06 شباط / فبراير

خبيرة الطاقة سهى عيد توضح أن مدخل البيت يعبر عن رزق أهله
العرب اليوم - خبيرة الطاقة سهى عيد توضح أن مدخل البيت يعبر عن رزق أهله

GMT 05:47 2017 الإثنين ,18 أيلول / سبتمبر

الثروة الحقيقية تكمن في العقول
العرب اليوم - الثروة الحقيقية تكمن في العقول

GMT 03:31 2017 الجمعة ,13 كانون الثاني / يناير

دولة إندونيسيا بين العلمانية وتطبيق الشريعة الإسلامية في آتشيه
العرب اليوم - دولة إندونيسيا بين العلمانية وتطبيق الشريعة الإسلامية في آتشيه

GMT 08:13 2018 الأربعاء ,12 كانون الأول / ديسمبر

اختاري الأثاث باللونين البيج والبني للحصول على غرفة جلوس فاخرة
العرب اليوم - اختاري الأثاث باللونين البيج والبني للحصول على غرفة جلوس فاخرة

GMT 11:52 2018 الخميس ,15 شباط / فبراير

أبوالحسن تُصمِّم أزياء المُحجّبات مِن اللاسيه كورشيه
العرب اليوم - أبوالحسن تُصمِّم أزياء المُحجّبات مِن اللاسيه كورشيه

GMT 05:52 2018 الثلاثاء ,16 كانون الثاني / يناير

امرأة بملبورن تُبدع في فن مكياج التأثيرات الخاصة
العرب اليوم - امرأة بملبورن تُبدع في فن مكياج التأثيرات الخاصة

GMT 19:30 2017 السبت ,16 كانون الأول / ديسمبر

طالب ثانوي يغتصب طفلة عمرها 10 سنوات تحت التهديد
العرب اليوم - طالب ثانوي يغتصب طفلة عمرها 10 سنوات تحت التهديد

GMT 18:42 2017 الثلاثاء ,12 كانون الأول / ديسمبر

طريقة صنع كنافة بلورية بخطوات بسيطة وسهلة
العرب اليوم - طريقة صنع كنافة بلورية بخطوات بسيطة وسهلة

GMT 00:56 2017 الجمعة ,06 تشرين الأول / أكتوبر

مركز عمان يحتضن فعاليات الجولة الحادية عشرة من الأردن للفروسية
العرب اليوم - مركز عمان يحتضن فعاليات الجولة الحادية عشرة من الأردن للفروسية

GMT 14:06 2016 الأحد ,17 إبريل / نيسان

مصرف "سلام بنك" الصومالي يفتتح فرعاً جديداً في مدينة جوهر
العرب اليوم - مصرف "سلام بنك" الصومالي يفتتح فرعاً جديداً في مدينة جوهر

GMT 09:15 2014 الخميس ,24 تموز / يوليو

"أدنوك" تقيم محطّة وقود موقّتة في ميناء صيد أم القيوين
العرب اليوم - "أدنوك" تقيم محطّة وقود موقّتة في ميناء صيد أم القيوين

GMT 18:57 2012 الجمعة ,07 كانون الأول / ديسمبر

ميغان فوكس ترفع شعار "لا بيكيني بعد اليوم"
العرب اليوم - ميغان فوكس ترفع شعار "لا بيكيني بعد اليوم"

GMT 14:08 2021 السبت ,24 إبريل / نيسان

كيفية نقل محادثات واتساب من أندرويد إلى آيفون أو العكس
العرب اليوم - كيفية نقل محادثات واتساب من أندرويد إلى آيفون أو العكس

GMT 21:01 2022 الأربعاء ,12 كانون الثاني / يناير

الخلافات الزوجية والمتزايد مع زوجكِ يؤدي إلى إكسابك وزنًا زائدًا
العرب اليوم - الخلافات الزوجية والمتزايد مع زوجكِ يؤدي إلى إكسابك وزنًا زائدًا
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab