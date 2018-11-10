مصرع مواطن واصابة 4 اخرين بحادث سير جنوب نابلس
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مصرع مواطن واصابة 4 اخرين بحادث سير جنوب نابلس

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العرب اليوم - مصرع مواطن واصابة 4 اخرين بحادث سير جنوب نابلس

حادث سير جنوب نابلس
نابلس - العرب اليوم

 لقي مواطن مصرعه، مساء اليوم الجمعة، جراء حادث سير وقع على مفرق بورين جنوب نابلس.

وافاد مراسلنا بان الحادث تسبب بوفاة المواطن أحمد أمجد عويس من اللبن الشرقية واصابة كلا من سامح ماجد دراغمة، معاذ عصام عويس، جمال نشأت عويس، محمد رجا دراغمة، رامز عبد الرحيم دراغمة، بينما اعلنت الشرطة المباشرة بالتحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

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مصرع مواطن واصابة 4 اخرين بحادث سير جنوب نابلس مصرع مواطن واصابة 4 اخرين بحادث سير جنوب نابلس



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مصرع مواطن واصابة 4 اخرين بحادث سير جنوب نابلس مصرع مواطن واصابة 4 اخرين بحادث سير جنوب نابلس



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تألّقت نجمة الروك المعروفة ريتا أورا خلال ظهورها الخاطف للأنظار في عرض أزياء العلامة التجارية "فيكتوريا سيكريت" للملابس الداخلية، في مركز أفينو بمدينة نيويورك الخميس الماضي، وزينت السجادة الحمراء بإطلالة رائعة تحمل لمسات أنثوية مميزة قبل أن تطل بفستان فضي وتنطلق إلى المسرح بإطلالة ثالثة مثيرة. جاء ظهور مغنية "Hot Right Now" التي تبلغ من العمر 27 عاما، بعد أن كشفت أن حياتها الجنسية أصبحت "غير موجودة"، حيث إن جدول أعمالها مزدحم للغاية استعدادا لإصدار ألبومها الثاني "Phoenix"، فهي لا تملك الكثير من الوقت للحب والرومانسية. وقالت لمجلة "Vogue" البريطانية: "حياتي الجنسية غير موجودة. أنا أعمل بجد، أنا فقط أغفو لساعات قليلة"، وأضافت: "أعتقد بأنه مكان جيد بالنسبة إليّ كامرأة، كشخص يشعر بأنه مشغول حقا في وظيفته، ومتفائل للغاية بشأن مستقبله"، وأضافت النجمة أنها لن تخجل من الحديث عن الحب والرومانسية

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