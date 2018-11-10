مصرع مواطن واصابة 4 اخرين بحادث سير جنوب نابلس

لقي مواطن مصرعه، مساء اليوم الجمعة، جراء حادث سير وقع على مفرق بورين جنوب نابلس.

وافاد مراسلنا بان الحادث تسبب بوفاة المواطن أحمد أمجد عويس من اللبن الشرقية واصابة كلا من سامح ماجد دراغمة، معاذ عصام عويس، جمال نشأت عويس، محمد رجا دراغمة، رامز عبد الرحيم دراغمة، بينما اعلنت الشرطة المباشرة بالتحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.