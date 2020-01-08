أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن الهجمات التي تبنتها إيران على قاعدة عين الأسد غربي العراق، صباح الأربعاء، "انطلقت من أراض إيرانية".

وقال البنتاغون، في بيان، إن إيران أطلقت أكثر من 10 صواريخ بالستية على الجيش الأميركي وقوات التحالف في العراق، على قاعدة عين الأسد الجوية في الأنبار وقاعدة أخرى في إربيل بإقليم كردستان العراق.

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة تعمل على التقييم الأولي للأضرار الناجمة عن الهجوم.

وأعلنت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية الرسمية أن الحرس الثوري وراء الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد، التي تضم قوات أميركية.

وقالت الوكالة إن الهجوم "يأتي انتقاما لمقتل قاسم سليماني"، القيادي البارز في الحرس الثوري، فجر الجمعة، في هجوم أميركي قرب مطار بغداد.