مشاهير أميركيون يدعون إلى عزل الرئيس دونالد ترامب

دعا عدد من المشاهير الأميركيين إلى عزل الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب قبل انتهاء ولايته، محذرين من أن عدم فعل ذلك قد يتسبب في "موت الديمقراطية".وألقت المغنية الشهيرة "ليدي غاغا" اللوم على ترامب "لتحريضه على الإرهاب الداخلي"، في رسالة نشرتها عبر حسابها في موقع "تويتر" الذي يتابعه 83 مليون شخص.وقالت في تغريدة: "أتمنى أن نركز على عزل ترامب وتكون للكونغرس السلطة الدستورية اللازمة لمنعه من الترشح للانتخابات مستقبلا".من جهته، أكد المخرج الهوليوودي روب رينر أن أعضاء الكونغرس الذين لا يوافقون على جهود تنحية ترامب "يدعمون الفتنة".كما لاقت دعوات عزل ترامب دعما من الممثلة كيري واشنطن، والنجم مارك روفالو، والمخرجة روزي بيريز، والممثلة ديرا ميسينغ.وتأتي هذه الدعوات على خلفية حادثة اقتحام مبنى الكابيتول من قبل أنصار ترامب الجمهوريين يوم الأربعاء.