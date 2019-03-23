إنفجار كارثي هائل في مصنع للكيميائيات في الصين

ظهر شريط فيديو يوثق لحظة الانفجار الهائل في مصنع جيانغسو تيانجيا للكيميائيات في شرق الصين. ويشاهد فيه حريق إطارات قديمة، ثم يدوي انفجار قوي، تنتشر منه نيران وشعلة ضخمة وأعمدة دخان.