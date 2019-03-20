نزاربايف يستقيل بعد 30 عاما من رئاسة كازاخستان

أعلن رئيس كازاخستان، نور سلطان نزاربايف، تخليه عن السلطة في الجمهورية بعد 29 عاما، حين عين عام 1989 السكرتير الأول للجنة المركزية للحزب الشيوعي الكازاخستاني.