إردوغان قد يلتقي الرئيس السوري عندما يكون الوقت مناسباً

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الخميس، إنه قد يلتقي الرئيس السوري بشار الأسد عندما يكون الوقت مناسباً، وإنه لن يستبعد ذلك. وأكد، في مؤتمر صحافي عقده في براغ: «مثل هذا الاجتماع ليس على جدول الأعمال حالياً، لكن لا يمكنني أن أقول إن من المستحيل مقابلة الأسد». وأضاف: «عندما يحين الوقت المناسب، يمكننا أيضاً أن نتجه إلى الاجتماع مع الرئيس السوري».