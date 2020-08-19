أفريقيا تغلق الحدود مع مالي وتدعو لمعاقبة الانقلابين
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أفريقيا تغلق الحدود مع مالي وتدعو لمعاقبة "الانقلابين"

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العرب اليوم - أفريقيا تغلق الحدود مع مالي وتدعو لمعاقبة "الانقلابين"

الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا
باماكو - العرب اليوم

 قالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، الثلاثاء، إنها قررت إغلاق حدود دولها الأعضاء مع مالي، بعد أن احتجز جنود متمردون الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا.

وقالت "إيكواس" في بيان إنها علقت أيضا جميع التدفقات المالية بين أعضائها ومالي.

ودعت مفوضية المجموعة إلى فرض عقوبات على "الانقلابيين وشركائهم والمتعاونين معهم".

وكانت وكالات الأنباء نقلت في وقت سابق الثلاثاء، أن المتمردين في مالي اعتقلوا الرئيس كيتا، ورئيس حكومته فيما يبدو أنه محاولة انقلاب تتوج أشهرا من الاضطرابات في البلاد.

وذكر مصدران لوكالة "رويترز" أن جنودا متمردين اعتقلوا الرئيس.

وفي باريس، أعرب الرئيس إيمانويل ماكرون عن إدانته لمحاولة التمرد المستمرة في مالي.

وبحسب "رويترز"، فقد تحدث ماكرون، هاتفيا مع كيتا وعدد من زعماء كوت ديفوار والسنغال والنيجر، أي الدول المجاورة لمالي، مشددا على دعم جهود الوساطة في هذا البلد الذي يشهد أزمة متفجرة منذ أشهر.

وكانت وكالة "أسوشيتد برس" أفادت في وقت سابق بأن جنودا ماليين شرعوا فيما يبدو أنها محاولة تمرد، إذ اعتقلوا عددا من كبار ضباط الجيش والمسؤولين.

وتشهد مالي منذ عدة أشهر مظاهرات مناهضة للحكومة دعت إلى استقالة الرئيس.

وفي العاصمة باماكو، فر موظفو الحكومة من مكاتبهم حيث بدأ مسلحون في اعتقال مسؤولين بمن فيهم وزير المالية في البلاد عبد الله دافي.

وقال ضابط في وزارة الأمن الداخلي في مالي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مسموح له بالتحدث إلى الصحفيين، "يتم اعتقال المسؤولين - إنه إرباك تام".

وقال شهود إن نحو 100 من المتظاهرين الذين دعوا إلى الإطاحة به تجمعوا ظهر اليوم في باماكو لإظهار الدعم للتمرد.

وشوهدت دبابات، وعربات عسكرية في شوارع كاتي، التي تبعد 15 كيلومترا (أقل من 10 أميال) عن العاصمة.


 

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أفريقيا تغلق الحدود مع مالي وتدعو لمعاقبة الانقلابين أفريقيا تغلق الحدود مع مالي وتدعو لمعاقبة الانقلابين



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