إعتقال الأسيرين الفلسطينيين الأخيرين اللذين فرا من سجن جلبوع

وسائل إعلام إسرائيلية تؤكد إعتقال الأسيرين الفلسطينيين أيهم كممجي ومناضل نفيعات في الحي الشرقي لمدينة جنين الذين فرا من سجن جلبوع. وتدور اشتباكات في الحي الشرقي في جنين بعد اقتحام قوات الاحتلال الحي لاعتقال الأسيرين الفلسطينيين الأخيرين اللذين فرا من سجن جلبوع وذكرت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية أن إعتقال الأسيرين الفلسطينيين كممجي ونفيعات تم دون إصابات في الجانب الإسرائيلي