أفاد مراسلنا في سوريا بأن قوات تابعة لـ"هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا)، اقتحمت، اليوم الخميس، بلدة مدينة عفرين بريف حلب الشمالي وحسب المعلومات، كانت "هيئة تحرير الشام"، أطلقت تحذيرا للفصائل المسلحة الموجودة في عفرين لاخلائها قبل الساعة العاشرة صباحا وجاء تحذير "تحرير الشام" بعد أن تمكنت الأخيرة من الوقوف على أطراف عفرين من محورين، وذلك بعد سيطرتها على بلدة جنديرس في المحور الجنوبي لمدينة عفرين وبلدة المعبطلي في المحور الشمالي الغربي.