مسؤول أميركي يقر بسقوط صواريخ على قاعدة عين الأسد ويقول لا أضرار حتى الآن

قال مسؤول أميركي لرويترز طالبا عدم ذكر اسمه إن صواريخ أُطلقت الثلاثاء على قاعدة عين الأسد الجوية التي تستضيف قوات أميركية في العراق.

وأضاف المسؤول أنه لا توجد معلومات حتى الآن عن أي أضرار أو إصابات نتيجة الهجوم.