مسؤول أميركي يقر بسقوط صواريخ على قاعدة عين الأسد ويقول لا أضرار حتى الآن
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مسؤول أميركي يقر بسقوط صواريخ على قاعدة عين الأسد ويقول لا أضرار حتى الآن

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العرب اليوم - مسؤول أميركي يقر بسقوط صواريخ على قاعدة عين الأسد ويقول لا أضرار حتى الآن

هجوم صاروخي في العراق
بغداد - العرب اليوم

قال مسؤول أميركي لرويترز طالبا عدم ذكر اسمه إن صواريخ أُطلقت الثلاثاء على قاعدة عين الأسد الجوية التي تستضيف قوات أميركية في العراق.

وأضاف المسؤول أنه لا توجد معلومات حتى الآن عن أي أضرار أو إصابات نتيجة الهجوم.

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مسؤول أميركي يقر بسقوط صواريخ على قاعدة عين الأسد ويقول لا أضرار حتى الآن مسؤول أميركي يقر بسقوط صواريخ على قاعدة عين الأسد ويقول لا أضرار حتى الآن



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