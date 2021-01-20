أكد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف أن العقوبات الأميركية ضد مشروع خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي 2"، تتعارض مع القانون الدولي وتنتهك مبادئ التجارة الحرة.وقال: "واشنطن تحاول منذ فترة طويلة وبكل الوسائل منع تنفيذ هذا المشروع التجاري الدولي. وقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات التشريعية وهناك تهديدات مستمرة لروسيا وشركائها الأوروبيين المهتمين بالتعاون في قطاع الغاز".

وتابع أن "الولايات المتحدة تحاول تحقيق أهدافها الانتهازية الضيقة، وتجاوزت حدود اللباقة".وأشار إلى أن "الغرض من العقوبات هو الرغبة في خلق ميزة لنفسها في سوق الطاقة في أوروبا من أجل إجبار دول المنطقة على شراء المواد الخام الأمريكية".وأوضح أنه "في النهاية، لن يكون هناك فائزون في هذه المغامرة".و"السيل الشمالي-2" مشروع روسي لمد أنبوبي غاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا من الساحل الروسي عبر قاع بحر البلطيق إلى ألمانيا.وتم تنفيذ معظم المشروع، لكنه يواجه العراقيل بسبب الضغوطات الأميركية، حيث تهدد واشنطن الشركات المشاركة في المشروع بالعقوبات.