رئيس فريق الادعاء في محاكمة ترامب يحبس دموعه أمام مجلس الشيوخ

بدا النائب الأميركي جيمي راسكن، رئيس فريق الادعاء في محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب، متأثرا وحاول جاهدا حبس دموعه خلال عرضه القضية ضد الرئيس السابق في مجلس الشيوخ.وظهر تأثر راسكن خلال حديثه عن تجربته الخاصة يوم اقتحام مبنى الكابيتول من قبل أنصار ترامب في 6 كانون الثاني المنصرم.وكشف راسكن أن ابنه تومي توفي قبل اقتحام الكابيتول بأسبوع بعد أن أقدم على الانتحار، ثم راح يسرد قصته مع ابنته التي زارت المبنى في 6 كانون الثاني بدعوة منه، قبل أن تفاجأ باقتحامه، ما جعلها تقطع وعدا بعدم زيارة الكونغرس مجددا، وهو ما أثر في والدها.وترامب أول رئيس أميركي يواجه العزل مرتين في تاريخ البلاد، بعد أن صوت مجلس النواب في 13 كانون الثاني الماضي لصالح الموافقة على عزله، بسبب دوره في التحريض على أعمال الشغب في مبنى الكونغرس في 6 من الشهر ذاته.