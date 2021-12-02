قالت وكالة "سانا" إن مسلحا تابعا لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) قتل، فيما أصيب اثنان آخران بهجوم للفصائل الشعبية في ريف الحسكة.وذكرت مصادر محلية أن "هجوما للفصائل الشعبية بالأسلحة الرشاشة استهدف حاجز الطاحونة التابع لـ"قسد" في محيط قرية تل علو بريف اليعربية ما أسفر عن مقتل مسلح وإصابة اثنين آخرين".وتتواصل الهجمات على تحركات ومواقع مسلحي "قسد" حيث قتل وأصيب العشرات منهم خلال الأسابيع الماضية في المناطق التي تحتلها هذه القوات بدعم من القوات الأمريكية في الجزيرة السورية.