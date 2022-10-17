الملك سلمان يدعو إيران للوفاء عاجلا بالتزاماتها النووية

دعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في كلمة يوم الأحد، إيران للوفاء عاجلا بالتزاماتها النووية والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما دعا طهران إلى اتخاذ خطوات جِديّة لبناء الثقة بينها وبين جيرانها والمجتمع الدولي. وأكد الملك سلمان على أن استتباب السلم والأمن الدوليين لا يتحقق من خلال سباق التسلح أو امتلاك أسلحة الدمار الشامل، بل من خلال التعاون بين الدول لتحقيق التنمية والتقدم. وقال "من هنا نحث المجتمع الدولي على تكثيف ومضاعفة الجهود في سبيل منع انتشار أسلحة الدمار الشامل وضمان خلو منطقة الشرق الأوسط منها". وجاءت تصريحات الملك في خطاب خلال افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.