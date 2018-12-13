إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في رام الله

أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في حي عين مصباح في مدينة رام الله.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في حي عين مصباح وسط مدينة رام الله.

واقتحمت أكثر من 30 دورية عسكرية إسرائيلية مدينة رام الله وضربت طوقا أمنيا على المدينة.

واعتقلت قوات خاصة إسرائيلية الشاب عمر صالح البرغوثي في بلدة سردا شرق رام الله وأطلقت النار عليه في حين لم تتضح حالته الصحية.

وداهم الجيش الإسرائيلي منزل الشاب المعتقل عمر صالح البرغوثي في بلدة كوبر شمال غرب رام الله وأعلنت حظر التجول في القرية واحتجزت أفراد عائلته في وقت منعت فيه طواقم الإسعاف من عبور البلدة.

هذا ولليوم الثالث على التوالي تواصل قوات الجيش الإسرائيلي اقتحام مدينة رام الله بحثا عن منفذي عملية عوفرا التي نفذها فلسطينيون يوم الأحد الماضي شرق المدينة، حيث أصيب خلالها 6 مستوطنين إسرائيليين، وقد لاذ المنفذون بالفرار من مكان الحادث ويواصل الجيش الإسرائيلي أعمال البحث عنهم.