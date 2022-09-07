تطورات وتداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /06.09.2022/

تتواصل العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، حيث يستمر الجيش الروسي في ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس.

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الوكالة الدولية للطاقة الذرية: استمرار قصف محطة زابوروجيه قد يؤدي لتسرب إشعاعي

زاباروجيه.. تفجير سيارة مسؤول في مدينة بيرديانسك

أردوغان: الغرب يحصد ما زرعه من فرضه العقوبات ضد بوتين

روسيا والصين تتفقان.. غاز "قوة سيبيريا" بالروبل واليوان

لافروف: على تراس تحديد موقفها أولا من ماكرون ثم الالتفات إلى روسيا

بيسكوف: "غازبروم" ستتوجه لمشترين آخرين بعد رفض الاتحاد الأوروبي شراء الغاز الروسي

موسكو: ردنا على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو مرهون بنشر الحلف أسلحة هجومية فيها

الدفاع الروسية تعلن إسقاط 3 مقاتلات أوكرانيا من طراز "سو-25"

ريابكوف: روسيا تتعرض لحرب هجينة ودرجة غضب خصومنا وأعدائنا هائلة

بولندا تتوقف عن مبادلة العملة الأوكرانية "الغريفنا" بالبولندية "الزلوتي"

الكرملين يعلق على رفض بايدن تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب

الخارجية الروسية تصف موقف لندن من المرتزقة البريطانيين بالسلبي

الكرملين يعلق على تسلم تراس رئاسة الحكومة البريطانية

اليابان تحتج على انسحاب روسيا من اتفاقية بشأن الكوريل

الخارجية الروسية: تصريحات بوريل لا علاقة لها بالدبلوماسية

متى سيعود الاقتصاد الروسي إلى المنطقة الخضراء؟

ماذا ينتظر الروبل في المستقبل القريب؟.. مسؤول رفيع في أكبر مصرف روسي يجيب

ألمانيا.. مطالب برلمانية بتشغيل خط "التيار الشمالي-2"

وزارة الطاقة الروسية تدرس إمكانية العمل مع دول صديقة لتأمين إمدادات النفط

مصدر: بعض دول الاتحاد الأوروبي غير راضية وقلقة بشأن أزمة الطاقة

أوروبا لن تكون قادرة على رفض الغاز الروسي حتى عام 2027

غروسي يكشف موعد نشر نتائج زيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمحطة زابوروجيه

روسيا توقف اتفاق تيسير الزيارات مع اليابان

ضابط مخابرات سويسري سابق: لا يمكن "اختراع" عقوبات جديدة ضد روسيا

ماكرون يدعم فكرة وضع سقف لأسعار الغاز الروسي

ريابكوف: تصريحات تراس بشأن الأسلحة النووية تخفض من قيود استخدامها

قوات كييف تهاجم وحدة خاصة بمحطة زابوروجيه الكهروذرية

زاخاروفا ترد على تهديد وزيرة الخارجية الفرنسية بفرض عقوبات جديدة ضد روسيا

نوفاك يفسر قرار "أوبك +" خفض إنتاج النفط في أكتوبر

ماكرون يدعو للحفاظ على سلامة المنشآت النووية في أوكرانيا

بوتين: قطع إمدادات الغاز الروسي ليس الخيار الأمثل لأوروبا لحل مشاكل البيئة

بيسكوف: توفير الموارد للاقتصاد الروسي أولوية مطلقة لشركة غازبروم

روسيا تضيف 25 شخصية أمريكية إلى قائمة العقوبات