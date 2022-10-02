القبض على شبكة إجرامية تتكون من 20 شخصا تنشط في تنظيم الهجرة غير الشرعية في المغرب

تمكنت الشرطة المغربية من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط في تنظيم الهجرة غير ‏الشرعية، وتضم 20 شخصا، من بينهم مدير وكالة.‏ وذكر بيان لمديرية الأمن الوطني في المغرب أنه تم إلقاء القبض على العصابة، الجمعة، للاشتباه في ارتباط أفرادها بشبكة إجرامية منظمة تنشط في تنظيم الهجرة غير الشرعية، عن طريق تزوير المحررات الرسمية والبنكية التي تدخل في إعداد طلبات الحصول على تأشيرة ولوج فضاء شينغن، وفقا لموقع "هسبريس" المغربي. وتم إلقاء القبض على جميع المشتبه فيهم في عمليات متزامنة، بكل من مدن الناظور ووجدة وجرادة ومارتيل والرباط وسلا الجديدة.

كما أسفرت عمليات القبض عن ضبط مجموعة كبيرة من الوثائق والمعدات التي يشتبه في استخدامها لأغراض إجرامية، وهي عبارة عن طوابع وأختام مزيفة منسوبة لمؤسسات بنكية وإدارات عمومية، ومجموعة من الملفات المزورة لطلبات الحصول على التأشيرات. وعثرت الشرطة المغربية كذلك على قنينة غاز مسيل للدموع، وكمية من مخدر الشيرا، وإيصالات لتحويلات مالية، وجوازات سفر في اسم الغير، وكشوفات لحسابات بنكية، ومعدات معلوماتية وإلكترونية، ومبالغ مالية مهمة بالعملات المحلية والأجنبية.