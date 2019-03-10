قتل 60 مسلحا من "طالبان" جراء عمليات متفرقة خاضتها القوات الخاصة الأفغانية وبسبب غارات جوية شنت في مخلتف مناطق أفغانستان خلال الساعات الـ24 الماضية، حسبما أوردت مصادر عسكرية.