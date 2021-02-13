انتخاب البريطاني كريم خان رئيسا للادعاء في المحكمة الجنائية الدولية

انتخبت الدول الأعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة البريطاني كريم خان، رئيسا جديدا للادعاء لولاية مدتها 9 سنوات تبدأ في 16 يونيو.وفاز خان بالمنصب في اقتراع سري متغلبا على 3 مرشحين آخرين، ليحل محل رئيسة الادعاء الحالية فاتو بنسودا.وتضم المحكمة، ومقرها لاهاي والتي بدأت العمل قبل حوالي 20 عاما، 123 عضوا وتنظر قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم العدوان.