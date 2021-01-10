اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية، أن نظام الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب "كان كارثة على العالم، ومتغطرسا وشريرا ضد الشعب الإيراني"، مؤكدة أن "إرث ترامب المسموم باق".وفي تغريدة عبر "تويتر"، كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده: إن "نظام ترامب كان كارثة على العالم ومتغطرسا شريرا ضد الشعب الإيراني". وأضاف: "لقد رحل تقريبا، لكن إرثه المسموم باق في الوقت الحالي، وبعض منتقديه (المزعومين) في الاتحاد الأوروبي يريدون توظيف إرثه لابتزاز إيران".وتابع: "النفاق في النظرية والممارسة".