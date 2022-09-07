الجيش الإسرائيلي بصدد استخدام الطائرات المسيرة في الضفة الغربية

نقلت وكالة "معا" عن القناة 11 الإسرائيلية الرسمية أن الجيش الإسرائيلي، أعلن يوم الثلاثاء، أنه سيستخدم الطائرات المسيرة في الضفة الغربية. وقال المراسل العسكري للقناة "إن قادة الجيش في الضفة الغربية عمليا قاموا بالتدرب على تشغيل الطائرات المسيرة وسيقومون بتفعيلها في حال تنفيذ الاعتقالات التي تبدو صعبة على الجيش، حيث سيتم قصف المواقع بواسطة الطائرات المسيرة".