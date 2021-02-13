انقطاع الهاتف والإنترنت في كوبا لمدة 90 دقيقة

ذكرت مصادر كوبية أن اتصالات الهاتف والإنترنت انقطعت في البلاد الجمعة طيلة 90 دقيقة، فيما التيار الكهربائي استمر بلا خلل. وذكرت وكالة "رويترز" أنه لم يصدر إعلان رسمي بخصوص انقطاع الاتصالات، وأن خدمات الهاتف بدأت تعود بعد حوالي 90 دقيقة.