صرح المتحدث باسم هيئة الأركان الأميركية الخميس، بأن الولايات المتحدة بحاجة إلى تدريب من 35 إلى 40 ألف مقاتل محلي في سورية، مشيرا إلى تأهيل 20% منهم.

وقال المتحدث العسكري الأميركي الجنرال جوزيف دانفورد في مؤتمر صحفي مع صحيفة "واشنطن بوست" :" نعتقد أن هذا العدد من المقاتلين المحليين ضروري من أجل توفير الاستقرار في مناطق وجودهم داخل سورية".

ولم يتطرق المسؤول العسكري الأميركي إلى موعد محدد يتم فيه إجلاء القوات الأميركية الموجودة في سوريا بعد تجهيز هذه القوات التي تعتبرها وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ضمانا لاستقرار لمناطق سيطرتها