زعيم حزب يميني دنماركي يحرق نسخا من القرآن الكريم أمام مصلين

أقدم رئيس حزب "النهج الصلب" الدنماركي اليميني المتطرف، راسموس بالودان، على حرق نسخ من القرآن الكريم، بذريعة الاحتجاج على أداء صلاة الجمعة، أمام مبنى البرلمان الدنماركي.

وحاولت مجموعة من الناشطين القوميين التابعين للحزب اليوم مواجهة حشد من المشاركين في إقامة صلاة الجمعة نظمتها حركة "حزب التحرير" الإسلامية (المحظورة في كثير من البلدان) في ساحة كريستينسبورغ المركزية بالعاصمة كوبنهاغن أمام مقر البرلمان.