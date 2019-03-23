زعيم حزب يميني دنماركي يحرق نسخا من القرآن الكريم أمام مصلين
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زعيم حزب يميني دنماركي يحرق نسخا من القرآن الكريم أمام مصلين

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العرب اليوم - زعيم حزب يميني دنماركي يحرق نسخا من القرآن الكريم أمام مصلين

رئيس حزب "النهج الصلب" الدنماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان
كوبنهاغن - العرب اليوم

أقدم رئيس حزب "النهج الصلب" الدنماركي اليميني المتطرف، راسموس بالودان، على حرق نسخ من القرآن الكريم، بذريعة الاحتجاج على أداء صلاة الجمعة، أمام مبنى البرلمان الدنماركي.

وحاولت مجموعة من الناشطين القوميين التابعين للحزب اليوم مواجهة حشد من المشاركين في إقامة صلاة الجمعة نظمتها حركة "حزب التحرير" الإسلامية (المحظورة في كثير من البلدان) في ساحة كريستينسبورغ المركزية بالعاصمة كوبنهاغن أمام مقر البرلمان.

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زعيم حزب يميني دنماركي يحرق نسخا من القرآن الكريم أمام مصلين زعيم حزب يميني دنماركي يحرق نسخا من القرآن الكريم أمام مصلين



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زعيم حزب يميني دنماركي يحرق نسخا من القرآن الكريم أمام مصلين زعيم حزب يميني دنماركي يحرق نسخا من القرآن الكريم أمام مصلين



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كيم كارداشيان أنيقة أثناء وجودها مع كورتني في كالاباساس

واشنطن ـ رولا عيسى

تتعجّب دائما نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان من البرد في جنوب كاليفورنيا المشمسة، حتى رأت "تساقط الثلوج بعينها في كالاباساس" حيث ظهرت مع شقيقتها كورتني، بإطلالة مثيرة كعادتها، وارتدت نجمة تلفزيون الواقع البالغة من العمر 38 عامًا، أزياء باللون الأبيض بينما كانت في الخارج مع أختها الكبرى كورتني كارداشيان في كالاباساس الأربعاء. أبرزت كيم منحنيات جسدها الشهيرة من خلال سروال ضيق ولامع باللون الأبيض، والذي نسقته مع سترة قصيرة وزوج من الأحذية بنفس اللون، وأكملت إطلالتها بالمكياج الناعم، بينما تركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بطبيعته أسفل ظهرها وعلى كتفيها، وظهرت كورتني البالغة من العمر 39 عاما بإطلالة تنضح بجاذبية مثيرة حيث ارتدت بلوزة سوداء وبنطلون جينز رائعا. أقرأ ايضًا:   كيم كارداشيان تكشف عن خزانة ملابسها عبر "إنستغرام" وربطت كورتني الدنيم العالي مخصر بإحكام من خلال حزام عريض باللون الأسود لإحداث

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