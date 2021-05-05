الأصوات التي سمعت في سماء اللاذقية وطرطوس ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية السورية لأهداف معادية

مصدر عسكري سوري : "حوالي الساعة 2،18 من فجر اليوم نفذ العدو الاسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه جنوب غرب اللاذقية مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الساحلية ، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها .و أدى العدوان الإسرائيلي إلى استشهاد مدني وجرح ستة اخرين بينهم طفل ووالدته في حصيلة أولية اضافة الى وقوع بعض الخسائر المادية من بينها منشأة مدنية لصناعة المواد البلاستيكية .