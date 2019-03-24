إغلاق مدينة ألعاب ديزني لاند في العاصمة باريس لأسباب مجهولة
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إغلاق مدينة ألعاب ديزني لاند في العاصمة باريس لأسباب مجهولة

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العرب اليوم - إغلاق مدينة ألعاب ديزني لاند في العاصمة باريس لأسباب مجهولة

ديزني لاند
باريس- العرب اليوم

إغلاق مدينة ألعاب ديزني لاند في العاصمة باريس لأسباب مجهولة

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إغلاق مدينة ألعاب ديزني لاند في العاصمة باريس لأسباب مجهولة إغلاق مدينة ألعاب ديزني لاند في العاصمة باريس لأسباب مجهولة



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إغلاق مدينة ألعاب ديزني لاند في العاصمة باريس لأسباب مجهولة إغلاق مدينة ألعاب ديزني لاند في العاصمة باريس لأسباب مجهولة



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ارتدت بنطالًا مِن الجلد وتيشيرت عليه صورة مُلوّنة لثعبان

ميلي ماكينتوش أنيقة خلال لقائها زوجها تايلور

هلسنكي ـ رولا عيسى

التقت ميلي ماكينتوش، 29 عاما، زوجها هوجو تايلور، 32 عاما، في سوهو هاوس الخميس، بعد عودتها من عطلتها الفاخرة في روفانييمي بفنلندا، وارتدت نجمة Made In Chelsea بنطالا من الجلد وتيشيرت مطبوعا عليه صورة ملوّنة لثعبان، أثناء خروجها من أحد النوادي الخاصة ممسكة بيد زوجها، وزيّنت ماكينتوش ملابسها بسترة كلاسيكية سوداء أنيقة مع الكعب العالي مع زوج من الأقراط الفضية الأنيقة. وتزوّجت ماكينتوش في 2018، وارتدى زوجها ملابس غير رسمية من الجينز مع قميص وسترة سوداء، وأمضت ماكينتوش عطلته في فندق Arctic TreeHouse في روفانييمي والذي لا تقل تكلفة الليلة فيه عن 600 جنيه إسترليني، وعادة ما تعرض ماكينتوش صور عطلاتها للمعجبين، إذ حرصت على التباهي بعطلتها الفاخرة إلى فنلندا، حيث عرضت صورة لها وهي تقف أمام إحدى المقصورات مع خلفية ثلجية الإثنين. اقرأ ايضًا: مايا هوك أنيقة خلال عرض "جورجيو

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